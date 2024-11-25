Antalya'da şiddetli rüzgar seralara zarar verdi: 'Çiftçiye 4 yıllık faizsiz kredi verilmeli'

Yayınlanma: 25.11.2024 - 14:21

Güncelleme: 25.11.2024 - 14:21

Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, bölgedeki seraların tekrar ayağa kaldırılması için devletin acilen buradaki çiftçilere faizsiz kredi açması çağrısında bulunurken, afet sonrasında tarım sigortalarında yaşanan sorunlar da tekrar gündeme geldi.

"ÇİFTÇİYE 4 YILLIK FAİZSİZ KREDI VERİLMELİ"

Nazif Alp, Antalya’da çiftçinin seralarını yerinden sökerek büyük zarar veren hortum ve fırtınanın üreticiye bilançosu hakkında, Gazipaşa ve Aksu arasında 1000 dönüm alanın zarar görmüş olabileceğini ifade etti. Alp, tahmini zararın 700 milyon TL olduğunu duyurdu.

Net rakamın Tarım Orman İlçe Müdürlüğü’nün bölgedeki incelemeleri tamamlandığında ortaya çıkacağını belirten Alp, bölgedeki pek çok çiftçinin maliyetini karşılayamadığı için TARSİM tarım sigortasını yaptıramadığını, Ziraat Bankası’na kredi borcu nedeniyle zorunlu ya da gönüllü olarak yaptıran çiftçilerin ise enflasyon nedeniyle aşağı seviyelerde kalan teminat miktarının artırılması için gereken prim farkını ödeyemediğini, risk teminatlarının düşük kaldığını belirterek, “Devletin bu seralarda üretim yapan çiftçilere en az 4 yıllık 0 faizli kredi vermemesi halinde, bu bölgedeki seraları kaybederiz” diyerek hem uyarıda hem çağrıda bulundu.

"ÇKS BELGESİ ALAMAYAN ÇİFTÇİ TARIM SİGORTASI YAPTIRAMIYOR"

Antalya Ziraat Mühendisleri Odası Ali Top ise çiftçilerin pek çoğunun, ailesinin arazisinde üretim yapması ya da kiracı olup ev sahibi ile kira sözleşmesi yapamadığı için Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi alamadığını, bu belge olmadığı için de TARSİM’den tarım sigortası yaptıramadığına işaret ederek “Geçmiş yıllarda beyan esas alınarak çiftçi belgesi verilebiliyordu. TARSİM uzmanı, yerinde arazide incelemelerde bulunarak risk raporu hazırlayabiliyordu. Birçok çiftçi hisseli aile arazisini ektiği ya da hisseli bir araziyi kiraladığı için kira sözleşmesi yapamıyor. Burada devlet kontrolü ile çiftçinin beyanı esas alınarak çiftçi belgesi verilebilir” diyerek soruna çözüm önerisi sundu.

"TARIM SİGORTASI PRİMLERİ PAHALI, ÇİFTÇİ ÖDEYEMİYOR"

Aksu ilçesi Kurşunlu, Topallı ve Fettahlı, Kemerağzın’da, fırtına nedeniyle zarar gören seraları ziyaret eden Aksu Kent Konseyi ve Aksu Üreticiler Birliği Başkanı Turan Şahin, "Devlet, Ziraat Bankası üreticinin başına bir şey geldiğinde devreye girmiyor. TARSİM yok, çok pahalı, o poliçeleri ödeyemiyoruz, poliçeleri ödeyemez noktaya geldik. Poliçe ücretini ödesek bile karşılığını alamıyoruz" dedi.

"GÖNÜLLÜ OLARAK TARIM SİGORTASI YAPTIRANLARIN SAYISI AZALDI"

Ziraatçiler Derneği Antalya Şube Başkanı Abdurrahman Özcan da tarım sigortalarıyla ilgili "Son yıllarda çok büyük tarım işletmeleri dahi cam, plastik, örtü, iskelet ve yetiştirdiği ürün gibi sadece temel riskleri sigortalatıyor. Seralardaki teknik donanımlarda oluşabilecek zararların poliçe dışında tutulmasını tercih ediyor. Çünkü prim yükseliyor. Şu an seraların üzerinde kullanılan plastiğin metrekaresi ortalama 40 TL olarak poliçelere yazılıyor ancak dövizdeki artışı nedeniyle plastik fiyatı arttıkça da poliçe fiyatları da artıyor. Kredi kullandığı için mecburen TARSİM'den tarım sigortası yaptırmak zorunda olanlar dışında gönüllü sigorta yaptıran üretici sayısında azalma var" gözlemini aktarıyor.