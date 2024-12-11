Antalya’da sır olay: Bakıcı olarak kaldığı evde ölü bulundu
Antalya’da bakıcılığını yaptığı Alzeimer hastası kişinin evinde kalan kadın ölü olarak bulundu.
Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi Turgut Reis Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın birinci katında, Alzeimer hastası bir kişiye bakıcılık yapan ve aynı adreste kalan Hatıra Ümit (56) sabah saatlerinde banyoda hareketsiz halde bulundu.
Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine adrese gelen sağlık ekipleri Ümit’in hayatını kaybettiğini belirledi.
'KALP KRİZİ' İDDİASI
Adrese polis ekipleri sevk edilirken Adli Tabip yaptığı inceleme üzerine Hatıra Ümit’in ölümüne ’normal ölüm’ raporu verdi. Ümit’in kalp krizi geçirerek ölmüş olabileceği değerlendiriliyor.
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