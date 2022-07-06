Antalya'da toplu taşıma 5 gün ücretsiz olacak

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, vatandaşların bayramlaşma geleneğini rahatça yerine getirebilmesi için ücretsiz ulaşım kararı aldı.



Büyükşehir Belediyesi’nin işlettiği resmi plakalı otobüsler, ANTRAY ile nostalji tramvayı 9-10-11-12 Temmuz’daki 4 günlük Kurban Bayramı’nda ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.