Antalya'da toplu taşımaya zam yapıldı
Antalya'da ulaşım ücretlerine ortalama yüzde 20 zam yapılması kararı alındı. Böylece 6 lira 70 kuruş olan indirimsiz toplu taşıma ücreti 8 TL’ye yükseldi. Öğrenci ücreti ise 3 lira 40 kuruştan, 4 TL’ye çıkarıldı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı UKOME Şube Müdürlüğü sekreteryasının organizesinde Ulaşım Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (UKOME) Genel Kurulu bugün toplandı.
Birçok kurum ve kuruluştan temsilcinin yer aldığı toplantıda ulaşım esnafının zam talebi görüşüldü. Alınan kararla birlikte toplu ulaşıma ortalama yüzde 20 oranında zam yapıldı.
Böylece 6 lira 70 kuruş olan indirimsiz toplu taşıma ücreti 8 TL’ye yükseldi. 5.70 olan emekli ve öğretmen taşıma ücreti 7 TL, 3.40 TL olan öğrenci 4 TL olurken, aktarma ücreti ise 2.5 TL oldu.
YARINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK
Yeni tarifenin yarından itibaren tüm ilçeler ile birlikte uygulamaya konulacağı öğrenildi. Alınan kararı değerlendiren Antalya Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Yasin Arslan, “UKOME toplantısı bitti. İmzalanacak. Yarın uygulanmak üzere onayladı. Biz 10 TL talep ettik. 8 TL olarak geçti. Son 2 haftada yakıta 6 TL zam geldi. Bunun 1.30 kuruşu zam olarak yansıdı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’e teşekkür ederiz. Biz şartları sonuna kadar zorlayarak vatandaşımızı taşımaya devam edeceğiz. Onları mağdur etmeyeceğiz. Şuanda Antalya’da 450 araçla 250 bin vatandaşımıza taşımacılık hizmeti veriyoruz” dedi.
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