Antalya'da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
Antalya'nın yolcu otobüsü ile çarpışan otomobildeki aynı aileden Mesüt Özlemiş (49) ve Leyla Özlemiş (80) hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 11.30 sıralarında D695 kara yolunda Manavgat ilçesine bağlı Taşkesiği Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Hasan Yiğit'in (55) kullandığı 42 HC 731 plakalı Kontur firmasına ait yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen Mesüt Özlemiş'in kullandığı 07 BAH 781 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Mesüt Özlemiş ile yanındaki Leyla Özlemiş hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan Ummu Gülsüm Özlemiş (49), Kübra Özlemiş (21), Leyla Özlemiş (24) ve Süleyman Özlemiş (11) yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Mesüt Özlemiş ve Leyla Özlemiş'in cenazeleri yapılan incelemenin ardından morga konuldu.
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