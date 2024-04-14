Antalya'daki teleferik faciasına ilişkin yeni gelişme: 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı teleferik kazasına ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

AA
Yayınlanma: 14.04.2024 - 12:25
Antalya'daki teleferik faciasına ilişkin yeni gelişme: 12 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Sarısı mevkisindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde cuma günü meydana gelen kazanın ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Anet A.Ş.'nin Genel Müdür Vekili B.S., mekanik mühendisi O.E., Anet iş güvenliği uzmanı M.A., taşeron bakım şirketinin sahipleri R.T. ve S.T., şirketin bakım ve otomasyon amiri S.Y., mekanik bakım sorumluları S.K., K.K., O.K., Ö.E., makine teknisyeni H.A. ile iş güvenliği uzmanı T.Ü.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerden tekniker A.A'nın ise yurtdışında olduğu tespit edildi. Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Şeker Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı teleferik tesisinde 12 Nisan'da meydana gelen kazada parçalanan kabinden düşen avukat Memiş Gümüş'ün (54) yaşamını yitirmiş, Özlem Şahin, Kaan Akgün, Fatih Gümüş, Keziban Çapar Gümüş, Lütfullah Kerim Gümüş, Herdem Eyüpoğlu ve Kırgızistan uyruklu Akmaral Abdyldaeva yaralanmıştı.

Sistemin durması nedeniyle havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi yaklaşık 22,5 saat süren çalışmaların sonunda kurtarılmıştı.

 


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