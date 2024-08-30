Antalya'nın Aksu ilçesinde orman yangını çıktı
Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Antalya'nın Aksu İlçesinde Yurtpınar Mahallesi Söğütlük mevkisindeki evlerin ve seraların yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Dilruba tahliye edildi, annesi Cumhuriyet'e konuştu
- 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 'Haniye' saygısızlığı
- AKP'nin anketlerdeki düşüşü sürüyor!
- 30 Ağustos kutlamalarına 'tasarruf' engeli
- Tepki gösterenlere de hakaretler yağdırdı!
- Merkez Bankası'ndan mevduat hamlesi!
- Özgür Özel'den Ali Yerlikaya'ya protokol çıkışı
- AKP’ye geçen ‘muhalif’ vekilin borçları
- Abdüllatif Şener'in oğlu tutuklandı!
- Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi gruplarına kaldı!