Antalya'nın Aksu ilçesinde orman yangını çıktı

Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

AA
Yayınlanma: 30.08.2024 - 16:51
Antalya'nın Aksu ilçesinde orman yangını çıktı
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Antalya'nın Aksu İlçesinde Yurtpınar Mahallesi Söğütlük mevkisindeki evlerin ve seraların yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.


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