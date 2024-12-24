Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

Antalya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Beydağları zirvesini ve Saklıkent Kayak Merkezi'ni beyaza bürüdü. Turuncu kod uyarısı verilen kentte, doğanın büyüleyici kış manzaraları oluştu.

Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
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AA
Yayınlanma: 24.12.2024 - 14:46

Antalya'nın yüksek kesimleri, zaman zaman etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "Turuncu" kod uyarısında bulunduğu kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve sabahta devam eden yağış, yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Konyaaltı ilçesi Saklıkent Kayak Merkezi'nde sabah saatlerinde kar yağışı başladı.

Konyaaltı Sahili'ne 45 dakika uzaklıktaki merkezin yer aldığı Beydağları zirvesinin de beyaza büründüğü görüldü.


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