Antalya'ya turist akını: Sayı şimdiden 1 milyonu geçti
Antalya'ya hava yolu ile gelen turist sayısı 1 milyonu aştı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 147 artış yaşandı.
Denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleri, kültürel yapıları, antik kentleri ile turistlerin ilgi odağı Antalya'da, 2022 yılı turizm verileri açıklandı.
Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden olan şehirdeki yükseliş trendi, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa rağmen sürdü.
Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak-23 Nisan arasında kenti hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 1 milyon 18 bin 246'ya ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 147 artış oldu. Nisanın ilk 23 gününde ise artış, 2021 yılının aynı dönemine göre yüzde 245 oldu.
SON 2 YILIN TOPLAMINDAN FAZLA
2022 yılının ilk 4 aylık periyodunda kenti hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı, 2020 ve 2021 yılını büyük oranda geride bıraktı. Kente hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 1 Ocak-23 Nisan arası sırasıyla 2020'de 508 bin 378, 2021'de 412 bin 729 olarak gerçekleşti.
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