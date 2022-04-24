Antalya'ya turist akını: Sayı şimdiden 1 milyonu geçti

24 Nisan 2022 Pazar, 16:24

Denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleri, kültürel yapıları, antik kentleri ile turistlerin ilgi odağı Antalya'da, 2022 yılı turizm verileri açıklandı.

Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden olan şehirdeki yükseliş trendi, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa rağmen sürdü.

Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak-23 Nisan arasında kenti hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 1 milyon 18 bin 246'ya ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 147 artış oldu. Nisanın ilk 23 gününde ise artış, 2021 yılının aynı dönemine göre yüzde 245 oldu.

SON 2 YILIN TOPLAMINDAN FAZLA

2022 yılının ilk 4 aylık periyodunda kenti hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı, 2020 ve 2021 yılını büyük oranda geride bıraktı. Kente hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 1 Ocak-23 Nisan arası sırasıyla 2020'de 508 bin 378, 2021'de 412 bin 729 olarak gerçekleşti.