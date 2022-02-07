Antep'te emekçiler iş bırakmıştı: BİRTEK-SEN’in temsilcilerine tehdit

07 Şubat 2022 Pazartesi, 14:29

Antep'te bulunan Başpınar Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren Şireci Tekstil işçileri, şirketin verdiği zammı kabul etmeyerek eyleme başlamıştı. Üretimi durduran işçiler fabrika önünde, yaktıkları ateşin etrafında toplanarak sabaha kadar beklemişti.

Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) tarafından yapılan açıklamada, eylemler nedeniyle sendikanın Genel Başkanı Mehmet Türkmen’in telefonla aranarak tehdit edildiği ve patronun yakını olduğu iddia edilen kişilerce büronun önünde araçlarla beklenildiği aktarıldı.

BİRTEK-SEN tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar anlatıldı:

“Antep'te işçi sınıfının mücadelesinin yükselmesinden korkan patronlar mafyavari yöntemlerle bizi sindireceklerini sanıyorlarsa yanılıyorlar!

Genel Başkanımız bugün Mehmet Türkmen, Şireci Tekstil patronunun yeğeni olduğunu söyleyen, Murat Mutlu Aslan'dan tehdit telefonları aldı.

Ardından büromuza işçi olduğunu söyleyerek gelen bir kişinin ayrıldıktan sonra bir grupla birlikte büromuzun önünde araçla beklediği ve sürekli araç değiştirdiklerini gördük. Bir süre sonra aracın içindekileri indirdik ve polis çağırdık.

Araçtakilerin patronların ve onların yardakçısı mafya tiplerin adamları olduğunu öğrendik. Şuanda karakolda ifade veriyoruz.

İşçilerin ekmek ve gelecek kavgasına engel olamayacaksınız!”

Antep'te işçi sınıfının mücadelesinin yükselmesinden korkan patronlar mafyavari yöntemlerle bizi sindireceklerini sanıyorlarsa yanılıyorlar!

Genel Başkanımız @mturkmenn27 bugün Şireci Tekstil patronunun yeğeni olduğunu söyleyen, Murat Mutlu Aslan'dan tehdit telefonları aldı. — BİRTEK-SEN (@birlesiktekstil) February 7, 2022

Fotoğraf: BİRTEK-SEN