Antik kentte kaçak kazı yapan şahıslar yakalandı
Muğla Asartepe Fiskos Antik kenti olarak bilinen bölgede kaçak kazı yapıldı. Şahıslar kazı yaptığı esnada suçüstü yakalandı.
Muğla Emniyet Müdürlüğü Marmaris KOM Grup Amirliği ekipleri Çamdibi Mahallesi Asartepe Fiskos Antik kenti olarak bilinen bölgede kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Yapılan araştırma sonrası ekipler antik kentte arama yaptı.
Yapılan aramada, el dedektörü ve kazıda kullanılan çok sayıda kazma kürek murç gibi alet. Kazı alanında patlatılmakta kullanıldığı değerlendirilen 500 gram ağırlığında beyaz renkli toz madde, 150 gram yeşil renkli tanecikli madde (dumansız barut) 3 adet 1,5 metre uzunluğunda ucu siyah renkli bant ile bağlanmış elektrik kablosu olan düzenek bulundu.
G.Y., E.K., O.Y., N.K., C.Y., İ.B., isimli şahısların kazı yaptığı görülmüş ve suç üstü yakalanmıştır. Yakalanan 6 şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefetten işlem yapıldı.
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