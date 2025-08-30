AOÇ, 100. yılında Ankara’nın kültür-sanat üssü olacak

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletine mirası olan, Cumhuriyetimizin önemli simgelerinden Atatürk Orman Çiftliği'nin (A,O.Ç) kurulmasının üzerinden 100 yıl geçti. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ayça Yusufoğlu Köroğlu, AOÇ ile ilgili yaptıkları çalışmalara ilişkin Cumhuriyet'e açıklamalarda bulundu. Köroğlu, genç sanatçıların üretimlerini paylaşacağı alanlar, tasarım atölyeleri ve kolektif projelerle AOÇ’un, başkentin en önemli kültür-sanat üssü olacağını ifade etti.

'MİRASIMIZI, HALKLA YENİDEN BULUŞTURMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ’

Atatürk Orman Çiftliği’nin (AOÇ), Cumhuriyetimizin en önemli simgelerinden biri olduğunu vurgulayan Köroğlu, “Atatürk’ün vizyonuyla kurulan bu alan, halkın nefes alabileceği, doğayla ve kültürle iç içe olabileceği müşterek bir yaşam alanı olarak tasarlandı. Biz de Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, Sayın Başkanımız Mansur Yavaş’ın vizyoner yaklaşımıyla bu mirası yeniden halkla buluşturmak için çalışıyoruz.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi olarak ‘Ankara Kültür’ çatısı altında düzenlediğimiz Yeşilçam film geceleri, açık hava konserleri ve milli maç yayınları ile AOÇ’yi bir buluşma mekânına dönüştürdük. Bu etkinliklerde yalnızca geçmişin nostaljisini yaşatmıyoruz; aynı zamanda Başkent’in kültür hayatını canlı tutuyor, gençlerin de katılımıyla ortak bir belleği diri kılıyoruz. Gazi Park’ta koruduğumuz yeşil doku da bu anlayışın bir parçası. Çiftliğin doğayla bütünleşen kimliğini yaşatırken, AOÇ’yi kent yaşamının kalbine yeniden taşıyoruz. Bizim için burası sadece bir park değil; Cumhuriyet değerlerini yaşatan, kuşakları birbirine bağlayan bir kültür alanı” diye konuştu.

‘ATATÜRK’ÜN DOĞA VE İNSAN SEVGİSİNİN EN GÜÇLÜ SİMGESİ’

AOÇ’nin 100. Yılı olmaklar beraber, 2025’te 30 Ağustos Zafer Bayramı’yla birleşen dönem nedeniyle Ankara’da kapsamlı bir kutlama programı hazırladıklarını ifade eden Köroğlu, “Kutlamalar kapsamında, 70 kişilik dev bir kadronun sahneleyeceği ‘Sonsuz Zafer: 30 Ağustos’ isimli müzikal tiyatro ile başlayacak programımız, ardından gençlerin sevgilisi olan Can Ozan konseri ile taçlanacak. Ancak burada asıl vurgulamak istediğimiz nokta, Atatürk Orman Çiftliği’nin yalnızca bir park veya üretim alanı değil, aynı zamanda Atatürk’ün doğa ve insan sevgisinin en güçlü simgesi olduğudur” dedi.

‘CUMHURİYETİMİZİN KURUCU DEĞERLERİNİ GELECEĞE TAŞIYOR’

AOÇ’nin kuruluş öyküsünü anımsatan Köroğlu, “Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bir akşam yemeğinde yakın çevresine Ankara’da örnek bir çiftlik kurma fikrini dile getirdiğinde, pek çok uzman bu düşünceye karşı çıkmıştı. Toprakların çorak ve verimsiz olduğu, burada hiçbir bitkinin yetişmeyeceği raporlarla dile getirilmiş; hatta ‘burada ya sabır tükenir ya da para tükenir’ denilerek girişim engellenmek istenmişti. Fakat Atatürk, bu görüşlere rağmen ısrarla bu alanı seçmiş, bedelini kendi cebinden ödeyerek satın almış ve raporların altına tarihe geçen şu notu düşmüştür:

‘Burası vatan toprağıdır ve kaderine terk edilemez.’ Atatürk, bu vizyonuyla yalnızca bir çiftlik değil, aslında bir umut ve üretim modeli ortaya koydu. Çiftlikte yetiştirilen meyve-sebzeler, üretilen süt ürünleri Ankara pazarlarında halka sunuldu; tahıl ürünleri üreticilere ‘tohumluk’ olarak dağıtıldı; damızlık hayvanlar köylülerle paylaşıldı. Şarap ve bira fabrikaları kurularak üretim çeşitlendirildi. Yani AOÇ, Cumhuriyetimizin 10. yılına gelindiğinde yalnızca bir tarım alanı değil; doğayı dönüştürme, topluma kazandırma ve modernleşme iradesinin en güçlü örneği olmuştu’’ diye konuştu. Atatürk’ün ön görüsünü, AOÇ’nin 100. yılında sanatla, kültürle ve gençlerle yeniden buluşturduklarını belirten Köroğlu, ‘’AOÇ’yi kutlamak, sadece geçmişi anmak değil; Cumhuriyetimizin kurucu değerlerini geleceğe taşımak anlamına geliyor. Bu nedenle 100. yıl etkinliklerimizde gençlerin aktif katılımına özel önem veriyoruz. Ankara Büyükşehir Belediye başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın da sık sık dile getirdiği gibi: ‘Gençlere güvenmek, Cumhuriyet’e Güvenmektir” dedi.

‘AOÇ, ANKARA’NIN KÜLTÜR KALBİ OLACAK’

AOÇ’nin, kuruluş felsefesi doğrultusunda bir üretim alanı olmakla beraber aynı zamanda bir kültür ve buluşma merkezi olduğunu vurgulayan Köroğlu, bu mirası geleceğe taşımak ve AOÇ’yi yeniden Ankara’nın kültür kalbi haline getirmek için çalıştıklarını ifade etti. Bu kapsamda, yakın zamanda hayata geçmesi beklenen Hangarlar Projesi’nden bahseden Köroğlu, “AOÇ’deki tarihi hangarları dönüştürerek; açık hava etkinlikleri, sanat ve tasarım atölyeleri, konserler, tiyatro gösterileri ve üretim odaklı faaliyetlere ev sahipliği yapacağız. Böylece AOÇ yalnızca geçmişi anmak için değil, geleceği birlikte üretmek için de bir merkez haline gelecek. Genç sanatçıların üretimlerini paylaşacağı alanlar, tasarım atölyeleri ve kolektif projelerle AOÇ, başkentin en önemli kültür-sanat üssü olacak. Burada sadece izleyici değil, aynı zamanda katılımcı bir kültür modeli inşa ediyoruz. Çünkü kültür-sanatın gerçek anlamda yaşaması için halkın, özellikle de gençlerin içinde olduğu, birlikte ürettiği bir ekosistem yaratmak gerekiyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ın ortaya koyduğu şeffaf ve katılımcı belediyecilik anlayışını biz kültür alanında da sürdürüyoruz. Atatürk Orman Çiftliği’ni, Ankara’nın ortak belleği ve ortak geleceği olarak yeniden kente kazandırmak, bizim için bir görevden öte, bir onur” ifadelerini kullandı.