AP Türkiye Raportörü Amor'dan İBB'ye ziyaret: 'İmamoğlu geri dönecek'

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan ile Saraçhane’de görüşme gerçekleştirdi.

"İMAMOĞLU GERİ DÖNECEK VE UMUT SÜRECİNİ DEVAM ETTİRECEK"

Amor, “Umuyorum ki Ekrem İmamoğlu her zaman iki kere kazanır. Bu defa da bizler bu amaçla, dostlar olarak tüm demokratlar olarak, demokrat camia olarak bu desteğimizi, baskımızı sürdüreceğiz. Ne zaman bilemiyorum ama eminim Ekrem İmamoğlu geri dönecek ve başlatmış olduğu umut sürecini devam ettirecek, siyasi değişim sürecini devam ettirecek. Zira Türkiye'nin katılım sürecinin yeniden canlandırmasını tek yolu bu” dedi.

Aslan da, "Ülkemizde yaşanan bu üzücü sürece yönelik Avrupa Parlamentosu’nun bu konudaki ilkeli duruşunu ve sizin kişisel takip ve raporlamalarınızı büyük bir takdirle takip etmekteyiz. İstanbul, tarihi boyunca özgürlük, çoğulculuk ve katılımcılık değerlerinin sembolü olmuş bir kenttir. Bugün de halk iradesiyle seçilmiş bir yönetim olarak, bu değerlere olan bağlılığımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadesini kullandı.