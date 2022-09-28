Apartmandakiler 'kötü koku' ihbarı yaptı, evde ölü bulundu
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde komşularının bina içindeki kötü koku nedeniyle ihbarda bulunması üzerine evinde yalnız yaşayan Erdinç Başeğmez (52), yatağında ölü bulundu.
Kuzey Mahallesi Türkeli Apartmanı'nın 1'inci katında bulunan daireden ağır kokular yayılmaya başlayınca binadakiler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.
OTOPSİ YAPILACAK
Gelen ekipler, itfaiye personelinin de yardımıyla dairenin kapısı açıp, içeri girdi. Yatağında hareketsiz bulunan Erdinç Başeğmez’in yapılan kontrolde hayatını kaybettiği tespit edildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, savcılık incelemesinden ardından Başeğmez'in cesedi otopsi için morga kaldırılacak.
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