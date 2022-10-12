Apartmanın 4. katından düşen M.G.K. yaşam savaşı veriyor

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir apartmanın 4. katından beton zemine düşen M.G.K. (16) ağır yaralandı.

İHA
12 Ekim 2022 Çarşamba, 17:07
Apartmanın 4. katından düşen M.G.K. yaşam savaşı veriyor
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Muğla'da bir apartmanın 4. katındaki daireden 16 yaşındaki M.G.K. isimli çocuk zemine düştü. Başını yere çarpan M.G.K. ağır yaralandı.

Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, M.G.K.'ye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

Hastaneye sevk edilen M.G.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 



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