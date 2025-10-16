Apartmanın koridorunda yangın çıktı: Bina sakinleri tahliye edildi!

Edinilen bilgiye göre, Battalgazi Mahallesi Yüzellik Sokak’ta bulunan 8 katlı binanın 4. katındaki koridorda bulunan kanepe henüz bilinmeyen bir sebepten yanmaya başladı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Kanepede çıkan yangın etrafa sirayet etmeden söndürülürken, binayı hafif şekilde duman kapladı. Yangın bina sakinlerinde paniğe neden oldu.

BİNA SAKİNLERİ TAHLİYE EDİLDİ

Sokağa dökülen bina sakinleri binadaki dumanın tahliye edilmesinin ardından yeniden evlerine döndü.