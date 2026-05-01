Apple A20 işlemcisi için kritik uyarı

Apple, küresel bellek pazarındaki tedarik zorlukları ve tırmanan parça maliyetleri nedeniyle iPhone 18 serisinde strateji değişikliğine gidiyor. Yeni nesil A20 işlemci üretiminde planlanan radikal mimari değişiklikleri, maliyet baskısı sebebiyle yalnızca Pro modellerine özel kalacak gibi görünüyor.

WMCM TEKNOLOJİSİ VE PERFORMANS AYRIMI

Apple’ın uzun süredir üzerinde çalıştığı ve CPU, GPU ile Neural Engine birimlerini esnek bir yapıda birleştiren WMCM (Wafer-level Multi-Chip Module) paketleme teknolojisi, standart iPhone 18 modellerinde yer almayacak. Bu ileri seviye mimari, bileşenleri tek bir kompakt paket içinde toplayarak enerji verimliliğini artırırken, RAM birimini doğrudan işlemci katmanının üzerine yerleştirerek veri iletimindeki gecikmeleri minimuma indiriyor. Ancak baz modellerde mevcut InFO teknolojisinin kullanılmaya devam edilmesi, bu cihazların yapay zeka kapasitesi ve güç yönetimi açısından Pro modellerinin gerisinde kalmasına neden olacak.

BELLEK MALİYETLERİ VE DONANIM KISITLAMALARI

Sektörden sızan verilere göre, 2027 yılında 12 GB’lık bir LPDDR5 bellek modülünün Apple’a maliyeti birim başına 180 dolara kadar çıkabilir. Bu yüksek maliyet tablosu nedeniyle standart iPhone 18 modellerinde beklenen RAM artışının iptal edilebileceği ve cihazların 8 GB kapasitede kalabileceği belirtiliyor. Apple, düşük kar marjına sahip baz modellerde donanım bütçesini zorlamak yerine mevcut yapıyı korumayı hedeflerken, bu durum özellikle cihaz içi yapay zeka (Edge AI) işlemlerinde Pro serisi ile aradaki performans farkını ciddi şekilde açacak.

PRO MODELLERİNDE VERİMLİLİK ODAKLI YAPI

iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinde yer alacak A20 Pro işlemcisi, WMCM paketleme avantajını kullanmaya devam edecek. Her ne kadar Pro serisinde de RAM kapasitesinin 12 GB seviyesinde sabit kalması beklense de gelişmiş paketleme yöntemi sayesinde bu bellekten alınan verim çok daha yüksek olacak. Apple’ın bu hamlesi, küresel çip ve bellek krizinin teknoloji devlerini bile en güçlü ürünlerinde "segmentasyon" yapmaya zorladığını bir kez daha kanıtlıyor.