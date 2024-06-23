Apse yapan dişi için doktora gitti: Akşam hayatını kaybetti!
Bursa’da apse yapan dişi için gittiği hastaneden evine dönen 46 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bursa’nın Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Mete Sokak üzerinde oturan kardeşinin evinde kalmak için İstanbul’dan kısa bir süre önce Bursa’ya gelen Enda Balta (46) dişinde oluşan apse nedeniyle fenalaştı.
Görümcesiyle sabah saatlerinde rahatsızlığı için Nilüfer ilçesindeki özel bir diş kliniğine giden Balta, kendisine verilen ilaçlar sonrası eve tekrar döndü.
Akşam saatlerinde fenalaşan 46 yaşındaki adamın yakınları kendisine ulaşmak için seslendiklerinde cevap alamadı.
Odaya gittiklerinde Baltan’ın hareketsiz yattığını gördü. Haber verilmesi üzerine ola yerine gelen sağlık ekipleri, Balte’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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