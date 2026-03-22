Ara tatil bitiyor, okula dönüş başlıyor: İşte öğrencileri bekleyen takvim...

22.03.2026 10:46:00
Haber Merkezi
2025-2026 eğitim öğretim döneminin ikinci ve son ara tatili bugün bitiyor. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 14 Haziran, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ise 20-21 Haziran’da yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ikinci ara tatili 16-20 Mart arasında yapıldı. 

Şeker Bayramı ve hafta sonlarının da eklenmesiyle 9 gün süren ara tatil bugün sona eriyor. Yarın sabah 18 milyondan fazla öğrenci ile 1.2 milyon öğretmen okullarına dönerek ders başı yapacak.

YAZ TATİLİ VE SINAVLAR NE ZAMAN?

8 Eylül 2025’te başlayan eğitim ve öğretim yılı 26 Haziran Cuma günü sona erecek.

İlgili Konular: #sınav #ara tatil #öğrenci