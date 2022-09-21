"Arabayı çizdin" dedikleri hurdacıya tekmeli saldırı!

Büyükçekmece'de el arabalı hurdacı, bir grup tarafından "arabamı çizdin" denilerek tekme tokat dövüldü.

İHA
21 Eylül 2022 Çarşamba, 16:02
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Büyükçekmece 19 Mayıs Mahallesi'nde hurda toplayan el arabalı adam bir aracın yanından geçerken çizdi.

Duruma öfkelenen araç sahibi ve yakınları şahısla tartışmaya başladı tartışma sonrası şahıslar adama tekme tokatla saldırdı. Yere düşen adamın yüzüne de bir şahıs tarafından tekme atıldı.

Şahısların polis gelmeden olay yerinden ayrıldıkları öğrenildi.

 


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