Araç kazasında yaralanan bir asker şehit oldu
MSB, personel ve malzeme sevki esnasında yaşanan araç kazası sonucunda yaralanan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in şehit olduğunu bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, 3'üncü Komando Tugay Komutanlığınca bugün personel ve malzeme sevki esnasında araç kazası meydana geldiği belirtildi.
Kazada yaralanan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in derhal Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavisine başlandığı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bilgisi verildi.
Göz Atın
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'de şok istifa!
- ORC, son İstanbul anketini paylaştı
- CHP İstanbul ilçe adayları resmen tanıtıldı
- Erzincan Valisi'nden yeni açıklama
- Facainın meydana geldiği madende Murat Kurum detayı
- Altın madenini protesto edenleri suçlamıştı!
- Yer bilimciden korkutan uyarı!
- İlhan Cihaner faciayı yorumladı!
- Zeynep'in arkadaşları isyan etti
- 'Sınıf arkadaşım Kılıçdaroğlu'nun ahı...'