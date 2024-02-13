Beyin kanaması geçiren uzman çavuş şehit oldu
Adıyaman’da görev yaptığı birliğinde beyin kanaması geçiren Uzman Çavuş Ahmet Tugay, şehit oldu.
İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Tugay, birliğindeki toplantı salonunun çatısına elektrik kablosu çekerken düştü.
Silah arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Uzman Çavuş Ahmet Tugay, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
KURTARILAMADI
Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Tugay, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak şehit oldu.
Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Tugay’ın cenazesi, Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı’nda düzenlenecek törenin ardından memleketi Karaman'a uğurlanacak.
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