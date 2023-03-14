Araç sahipleri dikkat! Yazlık bakım uyarısı

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 12:01

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 12:01

Kış şartlarının ardından havaların ısınmasıyla birlikte araç sürücülerine yönelik uzmanından uyarı geldi.

Kış şartlarını atlatan araçların mutlaka bakımdan geçmesi gerektiğini belirten araç bakım merkezinin müdürü Ümit Sel, "Kışın yağmur, çamur ve buzlanmadan çıkmış araçların bazı bakımlara ihtiyacı oluyor. Malum kış şartları araçlarımızı biraz zorluyor. Yazın daha sorunsuz bir sürüş keyfi yaşayalım. Arabamızın keyfi konforu bozulmasın, arıza yapıp değer kaybetmesin. İkinci el değerini korumak adına bazı bakımlar yapılmalı. Birincisi lastik ve frenlerin mutlaka kontrolü yapılmalı. Kış lastikleri var ise yaz lastiklerine geçilmesi gerekir. Yazlık lastikleriniz ile kışı geçirdiyseniz en azından kontrol edilmesi gerekiyor. Lastikler zarar görebiliyor, bunların tespitleri lazım" dedi.

"Dış derinliklerinin ölçülmesi gerekiyor" diyen Sel, "Frenlerin elden geçirilmesi sağlıklı olur. Ön takım kışın en çok zarar gören alanlardan birisi. Bunları çok göremiyoruz. Çukurlara, kasislere girebiliyoruz. Direksiyon sisteminde salıncak sistemindeki parçalara zarar gelebiliyor. Sileceklerimizin kontrolü yapılması gerekiyor. Deforme olabiliyor, aracın camını çizebiliyor. Bunların önüne geçilmesi için mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor. Cam suyu kullanılması gerekiyor. Yazlık cam sularına geçiş yapılması gerekiyor. Daha sağlıklı bir temizlik yapıyor. Yağ ve filtre bakımlarının yapılması gerekiyor. Bunları yaptığımız zaman araç yolda kalmaz. Mağdurluk yaşanmaz" ifadelerini kullandı.

