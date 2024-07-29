Araç ses sistemine gizlenen 2 bin 688 sentetik hap ele geçirildi
Yalova'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 2'si kadın 4 şüpheli, gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca araç ses sistemi içine gizlenmiş 2 bin 688 adet sentetik ecza grubu hap ile 1,93 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.
Yalova'da çevre illerden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri 'torbacı' olarak tabir edilen satıcılara sattıkları tespit edilen 4 şüpheli, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alındı.
O.S., G.K., Ş.S. ve Y.Y. isimli şüpheliler, minibüsleriyle seyir halindeyken ekipler tarafından durduruldu.
2'si kadın 4 şüpheli gözaltına alınırken, araçta narkotik köpeği 'Gölge' eşliğinde yapılan aramalarda, araç ses sistemleri içerisine özel olarak gizlenmiş vaziyette 2 bin 688 adet sentetik ecza grubu hap ile 1,93 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.
4 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Banu Alkan'ın Safiye Soyman'a taziye mesajı tepki çekti
- Yavaş'tan Erdoğan'a 'SGK borcu' tepkisi
- Kenan Işık hayatını kaybetti
- Memura ikramiye kararı
- Sınır 20 bini de geçti!
- 'Karabağ'a, Libya'ya nasıl girdiysek...'
- Kafaları karıştıran fotoğraf: Parti mi değiştiriyor?
- Devleti esir alan zorbalık
- Real Madrid'den Arda Güler kararı
- '7 büyüklüğünde deprem olasılığı yüksek'