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Aracın yakıt deposundan 15 kilo esrar çıktı: 3 tutuklama

Aracın yakıt deposundan 15 kilo esrar çıktı: 3 tutuklama

23.06.2026 11:00:00
Güncellenme:
DHA
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Aracın yakıt deposundan 15 kilo esrar çıktı: 3 tutuklama

Bitlis'te polis ekipleri tarafından durdurulan bir aracın yakıt deposunda 15 kilo 414 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkezde bulunan polis kontrol noktasında şüpheli bir aracı durdurdu.

Araçta gerçekleştirilen detaylı aramada, yakıt deposuna gizlenmiş 20 paket halinde toplam 15 kilo 414 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutukladı. 

İlgili Konular: #araç #esrar