Aracın yakıt deposundan 15 kilo esrar çıktı: 3 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkezde bulunan polis kontrol noktasında şüpheli bir aracı durdurdu.
Araçta gerçekleştirilen detaylı aramada, yakıt deposuna gizlenmiş 20 paket halinde toplam 15 kilo 414 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutukladı.