Aracını bayram şekeriyle süsleyip, mahalle mahalle gezerek çocuklara ikram etti

Van'ın Erciş ilçesinde 30 yıldır esnaflık yapan 3 çocuk babası Coşkun Durmaz (37), İsrail saldırılarında Filistinli çocukların katledilmesine dikkat çekmek için aracını bayram şekeri ile süsleyip, mahalle mahalle gezerek çocuklara ikram etti.

DHA
Yayınlanma: 10.04.2024 - 11:01
Aracını bayram şekeriyle süsleyip, mahalle mahalle gezerek çocuklara ikram etti
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Van'ın Erciş içesi Alkanak Mahallesi'nde yaşayan esnaf Coşkun Durmaz, Ramazan Bayramı sabahı otomobilini, bayram şekerleri ve çikolata yapıştırıp süsledi. Durmaz ardından mahalle mahalle dolaşıp, çocuklara bayram şekeri ve çikolata ikram etti.

İsrail’in Filistin’de gerçekleştirdiği saldırılarda katledilen çocuklara dikkat çekmek için böyle bir yönteme başvurduğunu söyleyen Durmaz, "Ramazanın Bayramı’nın ilk günü farkındalık olsun diye aracıma şeker ve çikolata astım. Amacımız, bu zulme dikkat çekmekti. Filistin’de yaşanan insanlık dramına duyarsız kalamazdık. Bilindiği gibi Müslümanların ilk kıblesi olan Mescidi Aksa, İsrail'in zulmü altında. Gazze’de yaklaşık 185 gündür çocuklar hunharca katlediliyor. Bu koşulları düşünerek, aracımızı şekerlerle süsleyip, çocuklarımızın mutlu olmasını istedik. Mahalle mahalle, sokak sokak gezerek bu şeker ve çikolataları çocuklara ikram ettim. İnşallah bu savaş biter ve Mescidi Aksa’nın kurtuluşunu Rabbim bize nasip eder" dedi.

Elisa Çiftçi ise "Caddede yürürken bir araçta asılı şekerler gördüm. Önce çok şaşırdım, sonra otomobildeki şekerleri bize ikram ettiler. Coşkun amcamız, Filistin’de hayatını kaybeden çocuklara dikkat çekmek için böyle bir şey yaptığını öğrendim. Bayramın birinci günü bizi çok mutlu etti. Umarım bu savaş biter ve Filistin’ deki çocuklarda bizim gibi mutlu oldur" dedi.


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