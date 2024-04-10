Acı olay... Bayram namazı için gittiği camide hayatını kaybetti!

İnegöl'de bayram namazı kılmak için gittiği camide kalp krizi geçiren 70 yaşındaki Ehliman Bayram, hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 10.04.2024 - 10:46
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Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'ndeki Hüdai Camisi'ne bayram namazı kılmaya giden Ehliman Bayram (70), hutbe sırasında fenalaştı.

Oturduğu yerde yığılıp kalan Bayram'a, ilk müdahaleyi cami cemaati yaptı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, kalp krizi geçirdiği belirlenen Ehliman Bayram'a kalp masajı yaptı.

O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Duran kalbi çalıştırılan Bayram, ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.


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