Aracını insanların üzerine sürmüştü! O isim AKP’li çıktı

Geçtiğimiz günlerde Sinop’ta bir akaryakıt istasyonunda aracını insanların üzerine süren ve alkollü olduğu iddia edilen sürücü, AKP'nin yönetiminde olan ve yine AKP'den milletvekili adayı gösterilen Seyit Ali Çetin olduğu ortaya çıktı.

Çetin Sinop AKP’nin 28. Dönem Milletvekili Adayları listesinde ikinci sıradan aday olmuştu.

Sinop’un yerel ajansı ajanssinop.com’un duyurduğu olayda mağdurlar şikayetçi olunca şahsın kimliğinin ortaya çıktığı belirtildi.