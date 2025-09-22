Aracını insanların üzerine sürmüştü! O isim AKP’li çıktı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
22.09.2025 18:21:00
Haber Merkezi
Geçtiğimiz günlerde bir akaryakıt istasyonunda aracını insanların üzerine sürdüğü ve alkollü olduğu iddia edilen sürücünün kimliği ortaya çıktı. Sürücünün, AKP yönetiminde görev alan ve partiden milletvekili adayı gösterilen Seyit Ali Çetin olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde Sinop’ta bir akaryakıt istasyonunda aracını insanların üzerine süren ve alkollü olduğu iddia edilen sürücü, AKP'nin yönetiminde olan ve yine AKP'den milletvekili adayı gösterilen Seyit Ali Çetin olduğu ortaya çıktı.

Çetin Sinop AKP’nin  28. Dönem Milletvekili Adayları listesinde ikinci sıradan aday olmuştu.

Sinop’un yerel ajansı ajanssinop.com’un duyurduğu olayda mağdurlar şikayetçi olunca şahsın kimliğinin ortaya çıktığı belirtildi.

 

