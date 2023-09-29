Araçlarını satan kişileri 'ikiz çek' vererek dolandırmışlar... Çok sayıda gözaltı!

Yayınlanma: 29.09.2023 - 13:27

Güncelleme: 29.09.2023 - 13:27

Kocaeli Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince siber suçların men ve takibine yönelik soruşturma kapsamında 23 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı.

22 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI!

Operasyonda, aralarında hakkında 17 ayrı "nitelikli dolandırıcılık" suçundan yakalama kararı olan bir kişinin de bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda; 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız pompalı tüfek ile 18 mermi, alım satım işlemlerinde kullanılmak üzere hazır tutulan ikiz çek, suça konu çek kullanılmak suretiyle alımı yapılan ATV aracı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri süren şüphelilerin, online alışveriş sitelerindeki binek otomobil, deniz motoru ve forklift gibi yüksek değerli ilanların sahipleriyle açık hatlar üzerinden görüşüp güven verici konuşmalar yaptıkları, fiyatta anlaştıkları kişilerin binek otomobil, forklift, deniz motoru ve ATV gibi araçlarını ikiz çek vererek aldıkları tespit edildi.

Ayrıca şüphelilerin, bu ve benzeri yöntemlerle 14 kişiyi dolandırdıkları, 5 kişiyi de dolandırmaya teşebbüs ettikleri belirlendi.