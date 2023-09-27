İnternet üzerinden dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 8 şüpheli tutuklandı

Yayınlanma: 27.09.2023 - 18:08

Güncelleme: 27.09.2023 - 19:06

Yurt dışında yaşayan yabancı uyruklu kişilerle internet üzerinden duygusal yakınlık kurup çeşitli vaatlerde bulunarak kandırdıkları kişilerden maddi menfaat sağlayan 11 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemelerde şüpheli şahısların hesap hareketlerinde yüklü miktarda döviz hareketi ve raporlar tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, kimlik tespitleri yapılan 11 şüphelinin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesine ilişkin, şüpheli şahısların evinde arama yapıldı. Yapılan çalışmalarda, 197 bin Lira ile para transferi ve suç unsuru içeren görüşme içeriklerini içeren çok sayıda dijital materyalin ele geçirildi. Operasyonda 11 şüpheliden 8’i yakalanarak gözaltına alındı.

3'Ü ARANIYOR

Gözaltına alınan 8 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Şüpheliler ‘nitelikli dolandırıcılık suçundan’ tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 3 şüpheli şahıs hakkında ekiplerin yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.