18 kişi tutuklanmıştı... Dolandırıcılık yapan örgütün lideri de yakalandı!
Bilecik merkezli dolandırıcılık operasyonunda 135 olayda 5 milyon haksız kazanç elde eden örgütün lideri İstanbul'da yakalandı.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli yöntemlerle yurttaşların yaklaşık 5 milyon lirasını dolandırdığı öne sürülen şüphelilere yönelik geçen yıl başlatılan operasyon kapsamında birçok kişi gözaltına aldı.
Bunlardan 18'i "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli dolandırıcılık", "suç gelirlerini aklama" suçlarından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Ardından ekipler, örgüt lideri olduğu iddiasıyla aranan R.U. adlı zanlıyı İstanbul'da yakalandı. Ardından Söğüt'e getirilen zanlı tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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