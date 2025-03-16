Yayınlanma: 16.03.2025 - 17:06

Güncelleme: 16.03.2025 - 17:06

Son yıllarda beyaz far kullanımının artmasıyla birlikte çok sayıda kaza yaşanmaya başladı. Sürücülerin zor anlar yaşamasına sebep olan xenon beyaz farlarla ilgili sosyal medyada ortaya atılan iddialar gündeme geldi. Peki, Araçta beyaz far yasak mı? 2025 Trafikte beyaz farın cezası nedir?

BEYAZ FAR YASAKLANDI MI?

Trafik standartlarına uygun, sürücüleri ve yayaları rahatsız etmeyecek şekilde kullanılan, modifiye edilmemiş xenon farları kullanmak yasak değildir. Dolayısıyla trafikte muayeneden geçen beyaz far olan araçlara bir ceza bulunmuyor. Sosyal medyada artan şikayetlerin ardından beyaz cezası gündemde yer alıyor. Ancak İçişleri Bakanlığı'ndan henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

BEYAZ FAR NEDİR?

Halk arasında “LED Xenon” olarak adlandırılan bu farların kullanımı katlanarak artıyor. Çoğunluğu Çin’den ithal olan bu farların herhangi bir sertifikasyonu yok. “Şimşek etkili” diye pazarlanan bu farkları internetten 800-900 TL’lere alıp taktırmak mümkün.