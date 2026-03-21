Navigasyon ve telefon görüşmeleri için kullanılan araç içi telefon tutacaklarının yasaklanıp yasaklanmadığı merak ediliyor. Peki, Araçta telefon tutucu yasaklandı mı, cezası ne?

ARAÇTA TELEFON TUTUCU YASAKLANDI MI?

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, araçlardaki telefon tutucuların görüşü engellediği gerekçesiyle ceza kesileceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi

Sosyal medyada dolaşan haberlerde, navigasyon ve telefon görüşmeleri için kullanılan araç içi telefon tutacaklarının yasaklandığı ve 21 bin TL'ye varan para cezaları ile araç bağlama gibi yaptırımların uygulanacağı öne sürülüyordu. Ancak İçişleri Bakanlığı İletişim Sorumlusu Hasan Öymez'in açıklamalarıyla bu iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı.