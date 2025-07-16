Aralarında Cem Yiğit Üzümoğlu da var: 21 kişi hakkında 'boykot' çağrısı nedeniyle hapis talebi!

Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu da dahil 21 kişinin 2 Nisan'da sosyal medyadan ‘boykot' çağrıları yapmasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 21 kişi ‘şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Hazırlanan iddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bazı ilçe belediyelerine yönelik yürütülen operasyonlarla ilgili olarak sosyal medyada boykot çağrılarının yapılması üzerine soruşturmaya başlandığı anlatıldı.

7 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede Cem Yiğit Üzümoğlu, Aslı Yirsutimur, Bekir Aslan, Berna Güneri Kutlu, Burçin Erol, Buse Vatansever, Ceren Örnek, Damla Kırali, Deniz Bulutsuz, Mehmet Erdem Cevahirefendioğlu, Muhammet Enes Özel, Ömer Çiftçi, Seren Aydın, Sertaç Doğanay, Seyda Murat Germen, Şenay Ağgez, Tunahan Mert Topuz, Uğur Yangın, Yeliz Ağdemir, Zeynep Ocak ve Zeynep Sena Altan'ın ‘kişiler arasında ayrımcılık yaparak bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleme' ve ‘basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' iddiası ile hazırlanan suçlarından toplamda ayrı ayrı 2 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.