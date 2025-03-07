Aralarında eski AYM Basın Müşaviri Arslan’ın da olduğu 9 sanığın davası görüldü: Dolandırıcılık ve sahtecilikten yargılanıyor

Yayınlanma: 07.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 07.03.2025 - 04:00

9 şüpheli dava kapsamında; geçen kasım ayında İstanbul ve Antalya’daki bazı Milli Emlak arazilerinin satışı vaadiyle bir avukatı 40 milyon lira dolandırdıkları, bir kuyumcu ve oğlundan da altın kotasının yükseltilmesi vaadiyle zorla 200 bin dolar aldıkları ve 400 bin dolarlık da senet imzalattıkları iddiasıyla yargılanıyor.

Yağma” ve “cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından yargılanan sanık Mirze Aylanç, davanın müştekilerinden Mehmet Salih Aydar’ın akrabası olduğunu belirterek “Bana dedi ki ‘Ankara’da üst düzey tanıdık var mı?’ Teoman diye bildiğim aslında Zekeriya Kaya (sanıklardan) adlı arkadaşımla konuştular. Ankara’ya gittik, bizi Zekeriya Kaya karşıladı. Ben görüşmelerinde altın kotasının ne olduğunu bilmediğim için konuşmadım” diye konuştu.

‘SAĞDA, SOLDA BAKAN…’

Müşteki Aydar’ın kendisine “Kardeş bu iş olursa sana daire vereceğim” dediğini aktaran Aylanç, sanık Serkan Arslan’ın dava konusu yer olan ve pazarlığın yapıldığı villasına ilişkin, “Mehmet bana dedi ki, ‘Baksana sağda Hakan Fidan (dışişleri bakanı), solda başka bakan! Bu boş adam değil’ dedi. Korumaların ‘Parayı vermezsen ayağına sıkarım’ dediğini duymadım. Olsa söylerdim” dedi.

Dava konusu villanın yanındaki villanın Fidan’ın olduğunu belirten Kaya,“Korumaları var. Villanın çevresi çakarlı araçla dolu. Hani biz onu rehin almışız ya, ‘Hayır!’ diye bağırsa saniyesinde villaya 50 polis girer” dedi. Olayın yaşandığı zaman firari olduğunu belirten Kaya, “Ben, Mirze ve Mehmet (müşteki) aracıyız. Komisyonumuza bakıyoruz. İşin resmiyete erip para almaya bakıyoruz” ifadelerini kullandı. Kaya, sanık Serkan Arslan’ın kendisini “MİT personeli” olarak tanıttığını aktardı.

Arslan, “Bu olaydan sonra beni mafya liderleri aradı. Diğer kuyumcular piyasadan çekilmiş. Böyle olunca Aydar parayı alan olarak gözüktü” dedi. Mahkeme başkanı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin, diğer sanıkların adli kontrol kontrol şartlarının devamına karar vererek mahkemeyi 26 Mart’a erteledi.