Aralarında Yunus Emre Vakfı’nın da bulunduğu kurumlara transferler devam edecek: Milyarlarca liralık yardım

TBMM’ye sunulan 2026 bütçesinde gelecek yıl Hazine’den yardım alacak idare, kurum ve kuruluşlar da yer aldı. Geçtiğimiz aylarda Yunus Emre Enstitüsü’nün eski yöneticileri usulsüz işlemlerle Yunus Emre Vakfı’nı zarara uğrattıkları gerekçesiyle tutuklanmışlardı. Enstitü, vakfa bağlı olarak kurulmuştu. Enstitünün bağlı olduğu Yunus Emre Vakfı’na gelecek yıl da bütçeden milyonlarca liralık yardım yapılacak. Kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler kapsamında bütçeden Yunus Emre Vakfı’na bu yıl 1.4 milyar lira aktarılmıştı. Gelecek yıl bu miktar 2.3 milyar liraya yükselecek.

MAARİF VAKFI’NA TRANSFER

Yurt dışında Türkiye adına eğitim faaliyeti yürütme yetkisine sahip olan Türkiye Maarif Vakfı’na da bu yıl kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler kapsamında 6.7 milyar lira verilmişti. Gelecek yıl bu miktar 7.5 milyar liraya yükselecek.

DERNEK, BİRLİKLERE YARDIM

Dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık gibi yerlere kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler kapsamında bu yıl verilen 2.1 milyar liralık kaynak gelecek yıl 2.6 milyar liraya yükselecek. Dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık vb. yerlere sermaye transferleri kapsamında da 65 milyon lira verilecek.

EN FAZLA SGK’YA

Hazine yardımları kapsamında en fazla aktarma yine sosyal güvenlik kurumlarına olacak. Bu yıl 1.3 trilyon lira olan aktarma gelecek yıl 1.2 trilyon lira olarak gerçekleşecek.

PARTİLERE MİLYARLAR

Siyasi partilere yapılan Hazine yardımları da bu yıl 5.1 milyar liraydı. Gelecek yıl 6.4 milyar liraya yükselecek.

TOKİ’YE YARDIMLAR

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na Hazine yardımları kapsamında 609.3 milyon lira, sermaye transferleri kapsamında da 100 milyar lira verilecek.

Mart ayında Cumhurbaşkanlığı’na bağlı ofislerden Dijital Dönüşüm Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi ve Finas Ofisi kapatılmış, Yatırım Ofisi ise Yatırım ve Finas Ofisi olarak yeniden yapılandırılmıştı. Yatırım ve Finans Ofisi’ne de gelecek yıl 965 milyon lira aktarılacak.