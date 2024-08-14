Arama geçmişi ile gündem olan AKP'li trol hakkında suç duyurusu: 'Kendi pisliğini örtmek için Atatürk'e hakaret etmiş!'

Yayınlanma: 14.08.2024 - 18:08

Güncelleme: 14.08.2024 - 18:08

Son olarak milli voleybolcu Ebrar Karakurt’u hedefine alan AKP trolü Furkan Bölükbaşı’nın yayın yaptığı sırada görünen arama geçmişi, sosyal medyanın gündemine oturdu. AKP trollü Furkan Bölükbaşı'nın canlı yayın yaptığı sırada internet arama geçmişi ortaya çıktı. Bölükbaşı, Google'dan arama yaparken daha önce cinsel içerikli bir film araması yaptığı görüldü.

Tepkiler üzerine bir paylaşım daha yapan Bölükbaşı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Atatürk hakkında hakarette bulundu.

SUÇ DUYURUSU

Furkan Bölükbaşı'nın paylaşımının ardından Avukat Çağdaş Çelik savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Çağdaş Çelik, “Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna Muhalefet”, “Kişinin Hatırasına Hakaret”, “Suçu ve Suçluyu Övme”, “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” suçlarından Furkan Bölükbaşı'nın cezalandırılmasını istedi.