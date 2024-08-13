Sosyal medyanın gündeminde: AKP trolü Furkan Bölükbaşı’nın arama geçmişi ortaya çıktı

Yayınlanma: 13.08.2024 - 19:23

Güncelleme: 13.08.2024 - 19:23

Son olarak milli voleybolcu Ebrar Karakurt’u hedefine alan AKP trolü Furkan Bölükbaşı’nın yayın yaptığı sırada görünen arama geçmişi, sosyal medyanın gündemine oturdu.

AKP trollü Furkan Bölükbaşı'nın canlı yayın yaptığı sırada internet arama geçmişi ortaya çıktı. Bölükbaşı, Google'dan arama yaparken daha önce cinsel içerikli bir film araması yaptığı görüldü.

Söz konusu arama gündem olunca Furkan Bölükbaşı'ndan açıklama geldi. Bölükbaşı, şu ifadeleri kullandı:

"Böyle ucuz numaralara başvurulması hala tuhaf.

Hayatımda böyle bir şey seyretmedim.

Zaten yayın yaptığımız bilgisayarı yeni aldık, bir haftadır kullanıyoruz. Yayınlar dışında açmadık bile.

Fakat mesleğim gereği pek çok ortak bilgisayarda Google hesabımla oturum açtım. Bu ortak bilgisayarları benden başkaları da kullanıyordu.

Ya da girdiğiniz her web sitesi, hatta YouTube videolarını indirdiğiniz savefrom gibi siteler bile isteğiniz dışında böyle sayfaları açıyor. Engel olamıyorsunuz.

Muhtemelen bu ikisinden birisi sebebiyle tarayıcıda açılmış bir sayfa. Bu meseleler herkesin başına sıklıkla geldiği halde böyle sanki bir açık bulmuş gibi saldırıyorsunuz.

Böyle ucuz numalarınıza boyun eğecek birisi değilim. Hiçbir zaman da olmadım.

Beni bilen biliyor, tanıyan da tanıyor.

Hayatımda bu konulara dair kimseye bir kelime laf getirmiş birisi değilim.

Videoyu seyredip bu ekran görüntüsünü alan muhbir’deki editör demek ki bu meselelere çok meraklı ki özellikle arayıp bulmuş.

Daha az porno izlerseniz herkesin adres çubuğunda kontrolü dışında çıkan uygunsuz sitelere değil de videoda anlatılan önemli konulara odaklanabilirsiniz."