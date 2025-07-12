Arapça vekâlet krizinde yırtılan kâğıda dava açıldı

İstanbul Esenyurt’taki Fi Tower sitesinde, Arapça vekâlet krizi devam ediyor. 2022’de yapılan seçimde Arapça vekâlet kullanıldığı iddiasıyla açılan sitenin fesih davası geçen yıl reddedildi. Geçen yıl yapılan bir site yönetimi seçimlerde yine Arapça vekâlet kullanılırken, site sakinlerinden Fatma Yağmur Köçmen, seçim sırasında Arapça vekâletlerden birini yırtarak tepki gösterdi.

Olayın ardından Köçmen hakkında “mala zarar verme” suçundan iddianame hazırlandı. Köçmen, 11 Şubat 2026’da hâkim karşısına çıkacak. Cumhuriyet’e konuşan Köçmen, “Türkiye Cumhuriyeti anayasasına sahip çıktığım için dava açıldı. Türkiye Cumhuriyet Anayasası’na sahip çıktığım için onurlu ve şerefli kişilerin arasındayım. Bundan onur ve şeref duyuyorum. Bu sahte bir vekâlet. Benden şikâyetçi olan kişi de vekâletle alakası olmayan yönetimden bir kişi” dedi.

“Hiçbir şekilde yılmayacağım. Hiç kimse de beni yolumdan çeviremez” diyen Köçmen sözlerini şu şekilde noktaladı: “Ben yırttığımı söylüyorum. Orada bir kâğıt parçası vardı. Aldım yırttım. Islak imzalı değil, bir maddi değeri yok. Orada da bir tahrik edildim. Araplar, Arapça vekâlet kullanacak denince grup halinde komşular, ‘Burası Türkiye Cumhuriyeti. Cumhuriyetin 100. yılında anayasa ihlal ediliyor. Biz kabul etmiyoruz’ dedik. Onlar da ısrarla Arapça vekaleti kullanacaklar deyince ben de masadaki Arapça vekâleti yırttım. Diğer komşularım da yırttı ama onlardan şikâyetçi olmamışlar. Beni siteden uzaklaştırmaya çalışıyorlar.”