'Arapları sevmeyen kafirdir' diyen Cübbeli Ahmet'e yurttaştan tepki: 10 sene tesettürlüydüm bunlar yüzünden açıldım
Cübbeli Ahmet'in geçtiğimiz günlerde 'Arapları sevmeyen kafirdir' sözleri sokak ropörtajında yurttaşlara soruldu. Bir kadın açıklamayla ilgili ''10 sene tesettürlüydüm bunlar yüzünden açıldım'' şeklinde konuştu.
Kamuoyunda herkes tarafından Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü kendi kanalı olan Lalegül TV'de verdiği bir vaazda ‘Arapları sevmemek kafirliktir’ açıklamasını yapmış ve tepki toplamıştı. Sokak röportajında konuşan bir kadın bu düşünceler yüzünden açıldığını açıkladı.
İsmailağa Cemaatinde yaşadıkları, siyaset ile alakalı açıklamaları ve sosyal medya hesaplarından yayınladığı vaazları ile sürekli gündem olan Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nin bir vaazı sokak röportajlarına taşındı.
''BUNLAR YÜZÜNDEN AÇILDIM''
Sokak röportajında Cübbeli’nin bu sözleri yurttaşlara soruldu. Arapları sevmemenin kafirlik olduğu yorumu kendisine iletilen bir kadın o zaman kendisinin de kafir olduğunu söyledi. Yanındaki kadının yorumu ise sosyal medyada gündem oldu. Kadın ropörtajda Cübbeli'nin açıklamasına '''10 sene tesettürlüydüm bunlar yüzünden açıldım'' şeklinde tepki gösterdi.
Böyle bir kıyasın olmadığını söyleyen kadın, kendisinin 10 sene boyunca tesettürlü olduğunu fakat bu gibi düşünceler yüzünden açıldığını söyleyen kadın sosyal medyada da çok konuşuldu.
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