Aras: Kadınlar, toplumsal kararlara eşit bir şekilde katılmalıdır

23 Ağustos 2022 Salı, 13:28

Bodrum Belediyesi ve Birleşmiş Milletler UN WOMEN iş birliği ile “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Politikalar, Çocuk Yaşta Erken ve Zorla Evliliklerin Önlenmesi Atölye” çalışmaları kapsamında yapılacak çalışmaların bütçelemelerinin görüşüleceği toplantıların ilki İMEK DTO Bodrum Şubesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıya, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, Bodrum Belediyesi Yerel Eşitlik Eylem Planı Danışmanı İlknur Üstün, UN WOMEN Proje Koordinatörü Duygu Ariğ, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emel Memiş Parmaksız, CHP Kadın Kolları Başkanı Umut Anıl Özdoğan, Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Figan Erozan ile dernek üyeleri, belediye personeli ve basın mensupları katıldı.

ARİĞ: BODRUM BELEDİYESİ’Nİ, TÜRKİYE’DEKİ BELEDİYELERE ÖNCÜ MODEL OLARAK GÖSTEREBİLİRİZ

Toplantının açılış konuşmasını yapan UN WOMEN Proje Koordinatörü Duygu Ariğ, Bodrum Belediyesi’nin toplumsal cinsiyet eşitliğinde yapmış olduğu öncü çalışmaların Türkiye’ye örnek model olarak gösterilebileceğinin altını çizerek şunları söyledi:

“Birleşmiş milletler kadın birimi olarak yerel yönetimlerle çalışmalar yapıyoruz. Bunlar içerisinde özellikle planlamanın, programların, belediye hizmetlerinin toplumsal cinsiyete duyarlı hale getirilmesi bizim öncelik alanımız. Sürdürülebilir kalkınma amaçları, uluslararası sözleşmeler gibi bize ışık tutan çerçeveler içinde hareket ediyoruz. Yerel yönetimlerde bunların öncüsü olan birçok çalışmayı yapan Bodrum Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Özellikle bizim için önemli olan kriterler, kadın erkek eşitliğinin sağlanması noktasında, karar alma mekanizmalarında eşit katılım. Yerel eşitlik eylem planları, toplumsal cinsiyette bütçeleme de dahil olmak üzere pek çok aracı belki de bu eğitimden sonra da daha da fazla hayata geçirip Türkiye’de Bodrum Belediyesi’nin birçok belediyeye model olabileceği bir çalışmayı da teknik anlamda belki tamamlamış olacağız. Hem toplumsal cinsiyete duyarlı planlamaların yapılması noktasında zaten son dönemde hayata geçirilen yerel eşitlik eylem planı ile buradaki kararlılığınızı göstermiş olmanız bizim için çok kıymetli. Burada bu modelin oluşturulması ile birlikte sosyal belediyeciliği belirlemiş, benimsemiş ekiple birlikte yapacak olmak bizim için çok kıymetli.”

ARAS: ÇOK ÖNEMLİ BİR YERE GELDİK

Göreve geldiklerinden bu yana belediyenin STK’ler ile yaptıkları çalışmaları konusunda ciddi noktalara geldiklerini ifade eden Başkan Aras, “Birleşmiş Milletlere ve bu yolda bize destek olan bütün paydaşlara çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Biz 3 yıl önce seçildiğimizden beri yaptığımız çalışmalarla şu anda çok ciddi bir noktaya geldiğimizi söylemek isterim. Sıfırdan çok önemli bir yere geldiğimizi ifade edebilirim” ifadelerini kullandı.

6 Temmuz 2022 itibariyle Yerel Eşitlik Eylem Planı’nı hazırlayarak yayınladıklarını söyleyen Başkan Aras, sözlerine şöyle devam etti:

“Artık önümüzde bir strateji belgesi var. Bodrum’daki toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, şiddetin önlenmesi, çocuk istismarının önlenmesi konusunda, kentin cinsiyet eşitlik temelli tekrar düzenlenmesi ve planlanması konusunda çok önemli bir belgeye sahip olduk.”

“TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ FİKRİNİN VE İLKESİNİN BENİMSENMESİNİ SAĞLAMAK ZORUNDAYIZ”

Bugün de değerli paydaşlarla beraber bu başarılı çalışmaların artık bütçeye yansıtılmasının söz konusu olduğunu söyleyen Başkan Ahmet Aras, bütçesi olmayan, maddi destek ile desteklenmeyen bu tür girişimlerin başarılı olamayacağının altını çizerek, “Biz demek ki kendi belediye bütçemizde de toplumsal cinsiyet eşitliği fikrinin ve ilkesinin benimsenmesini sağlamak zorundayız. Bütün birimler için ve bütün hizmetler için her kaleminde, her şey de eşitlik temelli bir bütçe olmak durumundadır. Umarım çok başarılı bir çalışma olacaktır.” şeklinde konuştu.

“KADINLAR TOPLUMSAL TÜM KARARLARA EŞİT BİR ŞEKİLDE KATILMALIDIR”

Kadınların toplumdaki yerinin önemine değinen Başkan Aras, “Kadınlar, karar alma mekanizmalarına bire bir katılmak durumundadır. Kadınlar, toplumsal bütün kararlara eşit bir şekilde katılmak durumundadırlar. Çünkü toplumu oluşturan, toplumun geleceğini şekillendiren, sonuçta çok önemli kararlar alan kadınlar, bu sürecin içinde yer almalıdır. Bu konuda kadınların da ciddi bir şekilde, cesur bir şekilde çalışarak kendi haklarını elde etmelerini en iyi Bodrum’da yaşıyoruz. Kadınlar sayesinde buraya geldik biz. Biz erkeler olarak bir şey yapmadık. Kadınlar, bu gücü gösterdiler, bu çalışmayı mücadeleyi sergilediler ve buraya geldi. Demek ki demokrasinin de vazgeçilmez unsuru olan eşitlik prensibi burada tam olarak anlamını bulması lazım. O yüzden bu bütçeyi yaparken aldığımız kararlarla eşit bir şekilde bu tartışmaları yapabilmek zorundayız” dedi.

“CUMHURİYET’İN 100. YILINDA BÜTÇEMİZİ EŞİTLİKÇİ HALE GETİRMEYE KARARLIYIZ”

“Bütün bu çalışmayı yapan çalışma arkadaşlarıma, destek olan paydaşlarıma teşekkür ediyorum.” diyerek konuşmasına devam eden Başkan Ahmet Aras, Bodrum’da bütçeyi cinsiyet eşitlikçi bir bütçe haline getirme kararındayız. Bunu da yapacağımızdan en ufak bir şüphem yok. 2023’te Cumhuriyet’in 100. yılında çağdaşlığa giden yolda, Ata’mızın bize gösterdiği hedefte, umarım bunun gibi daha nice çalışmaları hep birlikte yaparak Bodrum’u cinsiyet eşitliği temelinde şiddetsiz ve güvenli bir kent olarak dünyaya ilan ederiz” şeklinde konuştu.

Bodrum Belediyesi Kadın Danışma Merkezi, Bodrum Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu, Bodrum Kadın Dayanışma Derneği ve Bodrum Kent Konseyi’nin birlikte yürüttüğü çalışmalar kapsamında düzenlenen toplantılar, 23 ve 24 Ağustos tarihlerinde İMEK DTO Bodrum Şubesi Konferans Salonu’nda devam edecek.