Araştırma: Her yıl balıkçılık kazaları nedeniyle 100 binden fazla kişi hayatını kaybediyor

03 Kasım 2022 Perşembe, 15:46

Fish Safety Foundation adlı vakfın yaptığı, sivil toplum kuruluşu Pew Charitable Trusts'ın desteklediği araştırmada, dünyada her yıl 100 binden fazla kişinin balıkçılıkla bağlantılı kazalar sebebiyle öldüğü tespit edildi.

Kazalarda iklim değişikliği, aşırı avlanma, silahlı çatışmalar, yoksulluk, çocuk işçiliği, işletmelerin suistimali gibi birçok unsurun rol oynadığı açıklandı. Öte yandan yasa dışı balıkçılığın artmasının da kaza riskini yükselten bir faktör olduğu belirtildi.

Yapılan araştırmada, iklim değişikliği ve aşırı avlanma nedeniyle balıkların açık denize göç ettiği, dolayısıyla balıkçıların açılmak zorunda kaldığı, bunun da kaza riskini arttırdığı kaydedildi.

Ayrıca artan yakıt maliyetinin, arama kurtarma çalışmalarını sekteye uğrattığına ve kazaların birçoğunun önlenebilir olduğuna dikkat çekildi.

Vakıf Başkanı Eric Holliday, balıkçılık filo operatörlerinin ölümleri bildirmemelerin de devletlerin kazalara karşı önlem almasını zorlaştırdığını söyledi.

"HIZLI HAREKET ETMEK ÖNEMLİ"

Araştırmanın proje yöneticisi Peter Horn, "deniz ürünlerinin bugün 3 milyar insanın beslenmesinde çok önemli yer tuttuğunu, bu nedenle balıkçıların güvenliğinin sağlanmasında hızlı hareket etmenin önemli olduğunu" söyledi.

Araştırmada Uganda'nın eski Turizm Bakanı Godfrey Kiwanda'nın, uzak barajlarda ve bataklıklarda birçok ölüm meydana geldiğinden ve resmi olarak rapor edilmediğinden, sayının çok daha yüksek olabileceğini söylediğine atıfta bulunuldu.

Birleşmiş Milletlerden ve balıkçılık endüstrisinden edinilen veriye göre, balıkçılıkla bağlantılı kazalarda, en yüksek ölüm Afrika ve Pasifik bölgesinde yaşanıyor.

Yapılan araştırma da ölüm oranlarının Finlandiya'da 100 bin kişide 207, Polonya'da her 100 bin kişide 6 olduğunu gösterdi.

En tehlikeli balıkçılık endüstrileri arasında ise Myanmar'daki sal balıkçılığı yer alıyor.