Araştırma ortaya koydu: Çin'in vahşi hayvan pazarlarında pandemiye yol açabilecek 18 virüs daha var

16 Kasım 2021 Salı, 12:01

Bilim insanları, Çin'in vahşi hayvan pazarlarında satılmakta olan hayvanlarda pandemiye neden olabilecek 18 virüs daha buldu.

Çin'de gıda olarak satılan egzotik hayvanlardaki viral patojenler üzerinde yapılan yeni bir araştırmada, 18'i 'potansiyel olarak yüksek riskli' kabul edilen 71 virüs keşfedildi.

PANDEMİYE KAPI ARALAYABİLİR

The Strait Times'ın haberine göre, çalışmanın yazarlarından Sydney Üniversitesi'nden evrimsel biyolog Edward Holmes, yaptığı açıklamada bu pazarların pandemiye kapı aralayabilecek bir sorun olduğu değerlendirmesini yaptı.

Holmes, "Bu makale, ayrıca insanların virüslerini düzenli olarak diğer hayvanlara aktardığını da gösteriyor. Şüphesiz çift yönlü virüs trafiği söz konusu" ifadelerini kullandı.

Araştırmaya göre, bu türden patojenlere en çok Misk kedilerinde rastlanıyor.

Holmes, "Misk kedilerinden insanlara sıçrayan başka bir tür, kolaylıkla büyük bir salgın başlatabilir" diye konuştu.

Kaynak: Sputnik Türkiye