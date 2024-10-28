Araştırma şirketinden dikkat çeken anket: Türk halkı ABD'nin başında 'o ismi' istiyor!

Yayınlanma: 28.10.2024 - 19:04

Güncelleme: 28.10.2024 - 19:04

Anketi, MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar sosyal medya hesabından, "Halkımız Trump’ın kazanmasını istediği gibi kazanacağını da düşünüyor" ifadeleri ile duyurdu.

Seçmenlerin partilerine göre de sınıflandırıldığı anketin başlığı, "ABD'de hangi adayın kazanması bekleniyor?" oldu.

Ankete göre Türkiye seçmeni; yüzde 32,6 ile ABD'de Donald Trump'ın seçimi kazanmasını beklediklerini belirtti. Trump'ın rakibi Harris'in oranı ise yüzde 24,7 oldu.

Ankete katılanların yüzde 19'u "Amerikan siyasetini takip etmiyorum" derken yanıt vermeyenlerin oranı ise yüzde 23,7 oldu.

EN ÇOK DEM PARTİLİ SEÇMEN İSTİYOR

Anket sonuçlarına göre DEM Partili seçmenlerin yüzde 41,6'sının başkan olarak Donald Trump'ı görmek istemeleri dikkat çekti. Kamala Harris'i destekleyenler arasında ise İYİ Partili seçmen başı çekti.

İşte anket sonuçları:



