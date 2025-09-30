Araştırma sonucu ortaya koydu: Yurttaşların çoğu yaşam biçimine müdahale kaygısı yaşıyor

Aksoy Araştırma'nın yaptığı çalışmalara göre Türkiye'de toplumun sadece yüzde 19'u yaşam biçimine müdahale edilmediğini düşünüyor.

Ertan Aksoy, “Bu demek oluyor ki toplumun yüzde 81'i yaşam biçimine müdahale edildiğini düşünüyor” dedi.

"ADLİYE KORİDORLARI İKNA ODALARINA DÖNÜŞMÜŞ DURUMDA"

Ertan Aksoy, sosyal medya hesaplarından yaşam biçimine müdahale ile ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

"Geçmişte, İstanbul Üniversitesi özelinden yola doğru, ikna odaları mevcut gücün vardı. Türban kişilerinin anlatımlı başlarını açması için uygulanan oda ikna iktidarlarını ve yandaşları bir sembole dönüştürülmüşlerdi. Yanlış da bir uygulamaydı ama sembol üstünden bir söz konusuydu. Şimdi uzaktaki adliye koridorları ile nezarethaneler ikna odalarına dönüşmüş durumda. "

Aksoy ayrıca, "Bir twit attınız diye en iyi ihtimal ile Emniyet'e çağrılıyorsunuz, yargılanıyorsunuz. Genellikle bu cezanın peşin verilmesi durumuna dönüşüyor" ifadelerini sözlerine ekledi.

Aksoy, Leman Dergisi'ne 'dini değerler' üzerinden yapılan baskıları anımsattı ve yaşam biçiminin tehdit altında olduğunu vurguladı.