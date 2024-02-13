Araştırma: Türk halkı Alper Gezeravcı’nın uzaya gidişi karşısında nasıl hissetti?

Yayınlanma: 13.02.2024 - 13:01

Güncelleme: 13.02.2024 - 13:01

2022 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Milli Uzay Programı Strateji Belgesi sunumunda açıkladığı “Bir Türk vatandaşını uzay programına gönderilme sürecini başlatıyoruz” söyleminin ardından zorlu eleme süreçlerinden geçerek seçilen ilk isim Alper Gezeravcı olmuştu. Gezeravcı, 18 günlük UUİ’de mikrogravite ortamında biyoloji / biyoteknoloji, fizik, teknoloji ve insan araştırmaları başlıklarında 13 adet deney gerçekleştirip bilim misyonunu başarıyla tamamlayarak yurda dönüş sağladı. Peki, Türk halkı Alper Gezeravcı’nın uzaya gidişi karşısında nasıl hissetti?

Areda Survey araştırma şirketi, Milli Uzay Programı kapsamında Türk Astronot Bilim Misyonu (TABM) ile ilk Türk Astronot Alper Gezeravcı’nın uzaya gönderilmesi karşısında Türk halkının neler hissettiğini araştırdı. Araştırmaya göre Türk halkının yüzde 68,5’i Gezeravcı’nın uzaya gitmesini büyük bir sevinçle karşılamış durumda. Yüzde 31,5’i ise ilk Türk astronot Gezeravcı’nın uzay yolculuğunu pek sevinç duyacağı bir olay olarak görmüyor.

ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ

Türkiye genelinde 2.024 kişinin katıldığı ve 25 - 29 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi