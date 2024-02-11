Yayınlanma: 11.02.2024 - 10:16

Güncelleme: 11.02.2024 - 10:16

Türkiye'nin ikinci astronotu olarak belirlenen Tuva Cihangir Atasever, ülkenin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay macerasının bitmesinin ardından, araştırılan isimlerin başında geliyor. Peki, Tuva Cihangir Atasever kimdir? Uzaya çıkacak olan ikinci Türk Tuva Cihangir Atasever kaç yaşında, nereli?

TUVA CİHANGİR ATASEVER KİMDİR?

uva Cihangir Atasever, 12 Ağustos 1992'de Ankara'da doğdu. Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Daha sonra Irvene'deki Kaliforniya Üniversitesinde elektrik-elektronik mühendisliği alanında yüksek lisans yaptı. Ardından ROKETSAN'da 5 yıl boyunca aviyonik sistem mühendisi olarak çalıştı.