Uzayda yapılan Tuz Gölü bitkisi deneyi için ilk sonuçlar paylaşıldı

Yayınlanma: 12.02.2024 - 16:13

Güncelleme: 12.02.2024 - 16:13

Ege Üniversitesinden yapılan açıklamada, Gezeravcı'nın uzay ortamında gerçekleştirdiği 13 deneyden birinin, yürütücülüğünü EÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rengin Özgür Uzilday'ın yaptığı Doç. Dr. Barış Uzilday ile Prof. Dr. İsmail Türkan'ın araştırmacı olarak katıldığı "Schrenkiella Parvulanın Tuz Stresine Verdiği Yanıtların Uzay Ortamında Araştırılması-Extremophyte" isimli deney olduğu hatırlatıldı.

Yüksek tuzlu ortamlara dirençli bitkinin, çok zayıf yer çekiminde yüksek tuzluluğa karşı gösterdiği toleransı sürdürüp sürdüremeyeceğine ilişkin yapılan deney süresince, bitkinin fotoğraflarının, proje ekibine günlük olarak ulaştırıldığı kaydedildi.

MARS'I ISLAH EDEBİLMEYİ SAĞLAYACAK ÖNCÜ ÖZELLİKLERE SAHİP

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Barış Uzilday, şu bilgileri verdi:

"Deneyin ikinci ve üçüncü günde bitkilerin çimlendiklerini gözlemledik. Bu, bizim için çok önemliydi. Beklediğimiz büyüme seviyesine ulaştıklarını ancak bitkilerin yaprak ve gövde şekillerinin mikro yer çekimi ile farklılık gösterdiğini gördük. Schrenkiella parvula bitkisi Tuz Gölü etrafında yüksek tuza, ağır metallere, düşük ve yüksek sıcaklığa toleranslı, zorlu şartlara adapte olabilen bir bitki. Mars gibi, insanların ileride gitmeyi ve tarım yapmayı amaçladığı yerlerde orayı ıslah edebilmeyi sağlayacak öncü özelliklere sahip."

Deney sürecinin devam ettiğini aktaran Doç. Dr. Uzilday, şunları kaydetti: