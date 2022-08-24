Araştırma: Uykusuzluk bencilleştiriyor

24 Ağustos 2022 Çarşamba, 16:22

Kaliforniya Üniversitesi'nden araştırmacı Eti Ben Simon ve psikoloji profesörü Matthew Walker tarafından yürütülen çalışmada, yetersiz uykunun, toplum içi yardımlaşma isteğini azalttığı ortaya çıktı.

Araştımacı ekip, uyku kaybının etkilerini üç ayrı deneyle açıkladı. İlk çalışma için, 24 sağlıklı gönüllü seçildi. Bu gönüllülerden bir kısmının 8 saatlik uykudan sonra, bir kısmının da uykusuz bir geceden sonra bir manyetik rezonans görüntüleyiciyle (fMRI) beyinleri tarandı.

Deneyin sonucunda, empati kurduğumuzda devreye giren beyin bölgelerinin, uykusuz bir gecenin sonunda daha az aktif olduğu tespit edildi.

AZ UYKU, AZ BAĞIŞ

İkinci çalışmada ise 100'den fazla kişi çevrimiçi olarak 3 veya 4 gece boyunca izlendi. Bu süre boyunca araştırmacılar, kişilerin uyku kalitelerini, kaç saat uyuduklarını ya da gece boyunca ne kadar uyandıklarını ve başkalarına yardım etme isteklerini değerlendirdiler.

Çalışmanın üçüncü ve son bölümünde, 2001 ve 2016 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde hayırseverler tarafından bağışlanan 3 milyon doların bulunduğu bir veri tabanı incelendi.

Araştırmacılar, yaz saati uygulamasına geçiş ve bir saatlik uyku kaybından sonra bağış sayılarında yüzde 10'luk bir düşüşe rastladılar. Fakat aynı düşüşün, ülkenin saat değiştirmeyen bölgelerinde görülmediği ortaya çıktı.

"İHTİYACIMIZ OLAN UYKUYU ALMALIYIZ"

Gelişmiş ülkelerde, insanların yarısından fazlasının yoğun çalışma dönemlerinde yetersiz uyuduğu bilinmekte.

Araştırmacı Ben Simon demecinde, "Toplum olarak uykunun gereksiz veya israf olduğu düşüncesinden vazgeçmenin, ihtiyacımız olan uykuyu utanmadan almaya başlamanın zamanı geldi (...) Bu, kendimize ve çevremizdeki insanlara sunabileceğimiz en iyi nezaket şeklidir" ifadelerini kullandı.

AZ UYKU, ÇOK HASTALIK

Walker ve Ben Simon tarafından daha önce yapılan bir araştırma, uyku yoksunluğunun insanları sosyal olarak geri çekilmeye ve daha da izole olmaya zorladığını ve yalnızlık duygularını artırdığını ortaya koymuştu.

Uykusuzluğun depresyon, diyabet, hipertansiyon ve genel ölüm riskini artırdığı da bilinmekte.