Araştırmacılar uyardı: Yağmur suyunda 'PFAS' tehlikesi
Güncel bir araştırma, yağmur suyu içmenin insan sağlığını olumsuz etkileyebileceğini ortaya koydu.
Stockholm ve Zürih üniversitelerinden araştırmacılar, yağmur suyunda PFAS, diğer adıyla "sonsuz kimyasalların" izine rastladı.
Stockholm Üniversitesi'nden Çevre Bilimleri profesörü Ian Cousins, konuya ilişkin açıklamasında, "Endüstriyel dünyada sık sık yağmur suyu içmesek de dünyanın dört bir yanındaki birçok insan yağmur suyu içmenin güvenli olduğunu düşünüyor ve içme suyu kaynaklarımızın çoğunu yağmur sularından sağlıyoruz" ifadelerine yer verdi.
Cousins, PFAS'a dünyanın en uzak bölgelerindeki kar kütlelerinde bile rastlandığının altını çizdi. Ladbible'de yer alan haberde, PFAS maddesinin büyük üreticiler tarafından aşamalı olarak kullanımdan kaldırılmış olmasına rağmen, atmosferde bulunmaya devam ettiği; bu nedenle, herkesin yağmur suyuna karşı dikkatli olması gerektiği vurgulandı.
PFAS NEDİR?
PFAS, 4.700'den fazla kimyasal içeren, perflorlu ve poliflorlu alkil maddelere verilen isimdir. Özetle; yaygın olarak kullanılan, insan vücudundan ve çevreden atılması güç olan, insan yapımı kimyasallardan oluşan bir grup maddedir. PFAS adıyla tarif edilen maddeler, çevremizde ve vücudumuzda son derece kalıcı oldukları için “sonsuz kimyasallar” olarak da anılır.
PFAS, 1940'lardan beri karaciğer hasarı, tiroid, obezite, doğurganlık sorunları ve kanser gibi sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. AB'nin İnsan Biyolojik İzleme Girişimi (HBM4EU) de PFAS üzerinde çalışmaktadır.
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